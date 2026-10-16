Rock It! Nr. 156 ab dem 16.10.2026 im Handel

Rock It! Nr. 156
INTERVIEWS & STORYS
• 7 Miles To Pittsburgh • April Art • Asia • Askvader • Cloven Hoof • John Diva And The Rockets Of Love • Dominum • Foghat • Frozen Crown • Generation Steel • Girish And The Chronicles • Gloryhammer • Haerdsmaelta • Heavens Edge • Invincia • Iron Savior • Michael Bormann’s Jaded Hard • Lesoir • Molly Hatchet • Neck Cemetery • Ram • Lee Richards • Schandmaul • Shogun Mojo • Signum Regis • Silvertomb • Steelover • Temperance • Velveteen Queen • Wolf • Yaris
LIVE
• Carl Dixon’s Coney Hatch • Rose Tattoo
Und hier geht es zur Playlist mit unseren aktuellen Soundcheckteilnehmern auf Spotify: