Rock It! Nr. 155 ab dem 14.08.2026 im Handel

Rock It! Nr. 155
INTERVIEWS & STORYS
• Accept • Airbourne • Anthrax • Audrey Horne • Gary John Barden • Kris Barras Band • Ian Parry’s Consortium Project VI • Dartagnan • Europe • Flotsam And Jetsam • Gargant • Hansen • Issa • Kamelot • Kickin Valentina • Kissin‘ Dynamite • Paul Laine • Mad Max • Methane • Moon Shot • Night Laser • Osiris • Satan Takes A Holiday • Sha-Boom • Shakra • Sinner • Stormhammer • Stryper • Tarja • Tokyo Blade • Triosphere • Tygers Of Pan Tang • Vice Business Only • Villagers Of Ioannina City • Wicked • Xandria • Xion
STUDIO
• Serious Black
LIVE
• Masters Of Rock • Metalfest • Pretty Maids • Volbeat
Und hier geht es zur Playlist mit unseren aktuellen Soundcheckteilnehmern auf Spotify: