Rock It! Nr. 148 ab dem 13.06.2025 im Handel

Rock It! Nr. 148

INTERVIEWS & STORYS

• Ancient Bards • Ashes Of Ares • Buckcherry • Chris Cafferys • Alice Cooper • The Dead Daisies • Eternal Idol • Freakstorm • Front Row Warriors • Honeymoon Suite • Inglorious • Katatonia • Leverage • Lord Of The Lost • Mädhouse • Motorjesus • Roxxcalibur • Vanja Sky • Nicklas Sonne

• Visions Of Atlantis • Vlad In Tears • Volbeat • Warkings

STUDIO

• Mob Rules

LIVE

• Frozen Crown • Rock Meets Classic • Rock Of Ages

SPECIALS

• Festival Special: Sinner Rock Festival

• Festival Special: Masters Of Rock 2025

Und hier geht es zur Playlist mit unseren aktuellen Soundcheckteilnehmern auf Spotify: