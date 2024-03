Rock It! Nr. 140 ab dem 16.02.2024 im Handel

Rock It! Nr. 140

Hear It! Vol. 131

INTERVIEWS & STORYS

• Bruce Dickinson • D’Luna • Dragonforce • The End Machine • Firewind • Ace Frehley • Hammer King • Robert Hart • Honeymoon Suite • Illumishade • Judas Priest • Lionheart • Lords Of Black • Rage • Rash Panzer • David Reece • Revolution Saints • Rifforia • The Rods • Sonata Arctica • Scott Stapp • Takida • Vlad In Tears • Voyager X

STUDIO

• Vanden Plas

LIVE

• Blast From The Past Festival

SPECIALS

• Glaubensfragen: Felix „Dr. Dead“ Heldt (Dominum)

• Firmenportrait: Die rockige Seite des Bayerischen Waldes

• Tourtalk: All For Metal

Hear It! CD

1 DRAGONFORCE – Astro Warrior Anthem

2 VOYAGER X – Magic

3 FEUERSCHWANZ – Highlander

4 D’LUNA – Monster

5 RASH PANZER – Rock On

6 ROBERT HART – Blame It On Me

7 HAMMER KING – Hailed By The Hammer