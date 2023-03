Rock It! Nr. 134 ab dem 15.2.2023 im Handel

Rock It! Nr. 134

Hear It! Vol. 125

INTERVIEWS & STORYS

• All For One For All • All My Shadows • Beyond The Black • Black Cat Moan • Laura Cox • Creye • Gabrielle De Val • Delain • Demons Down • Dispyria • Exelerate • Feuerschwanz • First Signal • Godsmack • Heroes And Monsters • John Diva And The Rockets Of Love • Kamelot • Kärbholz • Khymera • Jamie Kyle • Lansdowne • Last In Line • Lordi • Maerzfeld • Nanowar Of Steel • Pristine • Rock Meets Classic • RPWL • Seventh Crystal • Siena Root • Sortilege • Stargazer • Steel Panther • Tanzwut • Tragedy • Twilight Force • Wig Wam • Xandria

STUDIO

• Mystic Prophecy

LIVE

• Kissin‘ Dynamite

SPECIALS

• Glaubensfragen: Martin Engler (Mono Inc.)

• Tourtalk: Robert „Robbie“ Crane (Black Star Riders)

Hear It! CD

1 LORDI – Lucyfer Prime Evil

2 ANGUS MCSIX – Master Of The Universe

3 JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE – Runaway Train

4 JAIME KYLE – Wild One (Feat. Luke Morley)

5 MONO INC. – Princess Of The Night

6 GABRIELLE DE VAL – Take On The World

7 THE DARK SIDE OF THE MOON – May It Be