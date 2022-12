Rock It! Nr. 133 ab dem 14.12.2022 im Handel

Rock It! Nr. 133

Hear It! Vol. 124

INTERVIEWS & STORYS

• Arrayan Path • Black Star Riders • Blackrain • Candlemass • Crowne • The Damn Crows • Freternia • The Gäs • In March • Induction • Issa • It’s A Lie • Jaded Heart • Katatonia • Leather • Leatherwolf • Merryweather Stark Wackerman • Mono Inc. • Rob Moratti • Nevena • Ox • Perfect Plan • The Privateer • Restless Spirits • The Roads • Sabu • Screamer • Silver Bullet • Liv Sin • Sword • Seraina Telli • Ten • Threshold • Uriah Heep



LIVE

• Brainstorm • Powerwolf • Rage

SPECIALS

• Jahrespoll der Rock It!-Redaktion • Tourtalk: Marta Gabriel (Crystal Viper) • Weihnachtsverlosung

Hear It! CD

1 POWERWOLF – My Will Be Done

2 SILVER BULLET – The Ones To Fall

3 BLACKRAIN – Untamed

4 LEATHER – We Take Back Control

5 OUT OF DARKNESS – Seize The Day

6 OX – Darkest Days

7 FEUERSCHWANZ – Gimme! Gimme! Gimme!