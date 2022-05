Rock It! Nr. 129 ab dem 13.04.2022 im Handel

Rock It! Nr. 129

Hear It! Vol. 120

INTERVIEWS & STORYS

• Anvil • Black Eye • Black Swan • Bomber • Graham Bonnet Band • Circle Of Friends • Coreleoni • Crashdiet • Crossplane • Dare • Destruction • Devicious

• Udo Dirkschneider • John Elefante • Epic • Evergrey • Exaltyca • First Signal

• Fortune • Ghost • Girish & The Chronicles • Halestorm • Hällas • Hardcore Superstar • Audrey Horne • Kingcrown • James LaBrie • Leader Of Down • Lionville • Motor Sister • MSG • Nazareth • Axel Rudi Pell • Ronnie Romero

• Saffire • Sanhedrin • Satan • Joe Satriani • Sign X • Skills • Skull Fist • Jeff Scott Soto • Stinger • Stray Gods • Thunder • Timeless Rage • Treat • V.e.r.s.u.s. • Visions Of Atlantis • Voodoo Moonshine

STUDIO

• Devil’s Train

Hear It! CD

1 CIRCLE OF FRIENDS (FEAT. DORO) – Little Piece Of Heaven

2 AXEL RUDI PELL – Down On The Streets

3 SIGN X – Afterlife

4 SKULL FIST – Long Live The Fist

5 ANVIL – Ghost Shadow

6 MSG – Emergency

7 CORELEONI – Purple Dynamite

8 UDO DIRKSCHNEIDER – Kein Zurück