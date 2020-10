EXKLUSIVE WELTPREMIERE: Neue Single der 35 Millionen+ Streaming Band 308 Ghost Train

308 Ghost Train ist ein Original-Rock-Akt aus Cortez, Florida in den USA, mit einem Sound, der auf dem Besten aus der Rock-Vergangenheit mit einer erbaulichen und inspirierenden Botschaft für die Menschen von heute basiert. Die Band nennt es “Message Oriented Rock with a Classic Vibe”. 308 Ghost Train macht Musik für Musikfans jeden Alters, die sich von den aktuellen Trends abgekoppelt haben und sich nach Musik mit Substanz und einem einprägsamem Stil sehnen, die sich mehr am Mainstream-Rock-Genre orientiert. Auf der neuen EP »Train Of Thought« der Band ist der Song ‘Bleed Over Me’ zu hören, der in Südafrika auf Platz 1 der iTunes Rock Songs Charts landete. Ihre Musik bekam weltweit mehr als 35 Millionen Streams und jetzt veröffentlichen sie ihre neue Single ‘Love You More’ .

Leadsänger Anthony “Train” Caruso erzählt die Geschichte hinter dem Song: “Ich schlief am Montag, den 21. September, im berüchtigten Holiday Inn an der West End Avenue in Nashville. An diesem Tag wollte ich drei der vier Songs aufnehmen, die auf der neuen EP mit meinem Co-Produzenten Chip Martin übrig geblieben sind. Gegen 5 Uhr morgens wurde ich mit der Melodie und den Worten des Refrains für ‘Love You More’ geweckt. Ich schaute zu meiner Freundin Amanda hinüber und sagte: “Jetzt geht’s wieder los, du hast mir gerade den nächsten Song gegeben”, sie schlief und sabberte auf ihr Kissen. Sie öffnete die Augen und sagte: „Wie?“ und ich sagte: „Weil es dich gibt! Ich stand auf, rannte hinunter in die Lobby, um einen Zettel und eine Tasse Kaffee zu holen und schrieb das Lied im Sitzen in etwa 20 Minuten.“

Hier gibt es die exklusive Weltpremiere von ‘Love You More’:

www.soundcloud.com/user-153508539/love-you-more

Mehr Infos zu 308 Ghost Train gibt es auf der Bandhomepage unter www.308ghosttrain.com