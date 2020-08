Rock It! Nr. 119 ab dem 12.08.2020 im Handel

Rock It! Nr. 119

Hear It! Vol. 110

INTERVIEWS & STORYS

• Aenemica • Amaranthe • Ayreon • Blues Pills • Brother Firetribe • Simon Collins • Dreams Of Avalon • Dukes Of The Orient • Heathen • Hell In The Club

• It’s A Lie • Kaiser Franz Josef • Lionheart • Lionville • Mad Max • Night Laser • Nightmare • Perfect Plan • Pinnacle Point • Ramos • Raven • Rising Steel • Savage Blood • Silentium • Dee Snider • Stryper • Tuple • Unleash The Archers • Vanishing Point • Vicious Rumors • Warkings

SPECIALS

• Tourtalk: Mat Sinner (Primal Fear, Sinner) • Want It: Chris Bay (Freedom Call)

Hear It! CD

1 BLUES PILLS – Kiss My Past Goodbye

2 RAVEN – Top Of The Mountain

3 MAD MAX – Hurricaned

4 AMARANTHE – Viral

5 VANISHING POINT – Count Your Days

6 VICIOUS RUMORS – Death Eternal

7 REDEMPTION – The Suffocating Silence