Rock It! Nr. 115 ab dem 11.12.2019 im Handel

Rock It! Nr. 115

Hear It! Vol. 106

INTERVIEWS & STORYS

• A Life Divided • A New Tomorrow • Blue Öyster Cult • Brothers Of Metal • Decarlo • Denner’s Inferno • Dirty Shirley • Carl Dixon • Edge Of Forever • Foreigner • Grand Slam • Marko Hietala • House Of Shakira • Human Fortress

• Jorn • Krokus • Lordi • Lovekillers Feat. Tony Harnell • Magnum • Mono Inc.

• The Murder Of My Sweet • Mystic Prophecy • Ohrenfeindt • Passion • Persian Risk • Powerwolf • Praying Mantis • Rage • Redline • Revolution Saints • Running Wild • Sign X • Signum Regis • Michael Thomas Band • Vice

STUDIO

• Almanac • Anvil • Nils Patrik Johansson

LIVE

• Black Star Riders • Mob Rules • Y&T

SPECIALS

• Redaktions-Poll • Tourtalk: Dave Meniketti (Y&T) • Want It: Heidi Solheim (Pristine) • Weihnachtsverlosung

Hear It! CD

1 MYSTIC PROPHECY- Metal Division

2 POWERWOLF- Kiss OfThe Cobra King

3 LORDI – ShakeThe Baby Silent

4 MAGNUM- Not Forgiven (Edit)

5 MARKO HIETALA – Stones (Edit)

6 REVOLUTION SAINTS -WhenThe Heartache Has Gone

7 BROTHERS OF METAL- Njord

8 JORN – Lonely Nights