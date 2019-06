Rock It! Nr. 112 ab dem 12.06.2019 im Handel

Rock It! Nr. 112

Hear It! Vol. 103

INTERVIEWS & STORYS

• Aeon Zen • Alliance • American Tears • Timo Tolkki’s Avalon • Bullet • Chaos Magic • D-A-D• Diamond Head • Diviner • Driven Under • Paul Gilbert • Hollow Haze • J.B.O. • Kryptos • M.I.God • Magistarium • Majestica • Mind Key • Rob Moratti • Neal Morse • Northtale • Out Of Order • Axel Rudi Pell • Reternity • Turilli/Lione Rhapsody • The Rods

• Sabaton • Billy Sherwood • Sweet Oblivion feat. Geoff Tate • Syrence

• Visionatica

STUDIO

• Sascha Paeth • Michael Schenker Fest

LIVE

• Accept • Avantasia • Thunder

SPECIALS

• Firmenportrait: 35 Jahre SPV • Tourtalk: Mit Krissy Matthews • Want It: Mit Elin Larsson (Blues Pills)

Hear It! CD

1 SABATON – Fields Of Verdun

2 DIVINER – Heaven Falls

3 MAJESTICA – Night Call Girl

4 ALLIANCE – Uncertain

5 TAKIDA – Master

6 TURILLI/LIONE RHAPSODY – D.N.A. (Demon And Angel)

7 RETERNITY – Facing The Demon

8 NORTHTALE – Higher