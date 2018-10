Rock It! Nr. 108 ab dem 17.10.2018 im Handel

Rock It! Nr. 108

Hear It! Vol. 99

INTERVIEWS & STORYS

• Accept • Axxis • Black Sunday • Brainstorm • Burning Witches • Cinderella • City Of Thieves • Coheed And Cambria • Creye • The Cruel Intensions • Dark Sarah • Days Of Jupiter • Dornenkönig • Dream Patrol • Dynazty • Electric Boys • Enemy Inside • Farmer Boys • Fifth Angel • Ace Frehley • Ginger Red • Great Leap Skyward • Heaven’s Trail • Heir Apparent • Holter • Impellitteri • Leader Of Down • Leah • Lioncage • Madog • Manimal • Nazareth • Nordic Union • Opeth • Outloud • Piledriver • Rebelhot • Red Dragon Cartel • Reece • Riot Horse • Seventh Wonder • Skull Fist • Slash • Striker • Supersuckers • Ten • Them • Christian Tolle Project • Verni • Wolvespirit

LIVE

• Dark Night Open Air Festival • Indoor Summer Festival • Mob Rules • Rock auf der Burg Festival • Rock Of Ages Festival

SPECIALS

• Want It: Mit Falk Maria Schlegel (Powerwolf)

Hear It! CD

1 Burning Witches – Executed

2 Reece – Perfect Apocalypse

3 Christian Tolle Project – Fight Another Day

4 Electric Boys – Hangover In Hannover

5 Wolvespirit – Fire And Ice

6 Fifth Angel – Can You Hear Me

7 Piledriver – Agitators

8 Lioncage – Black Water