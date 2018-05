Rock It! Nr. 105 ab dem 18.04.2018 im Handel

Rock It! Nr. 105

Hear It! Vol. 96

INTERVIEWS & STORYS

• Lee Aaron • Alight • American Tears • The Amorettes • Amorphis • Blackberry Smoke • Blitzkrieg • Borealis • Bullet • James Christian

• Crosson • Crystal Ball • Dead City Ruins • The Dead Daisies • DeWolff

• Dokken • Doomsday Outlaw • Follow The Cipher • Forty Shades • Gus G.

• The Golden Grass • Graveyard • Headless Crown • Iron Angel • Issa • Jaded Heart • Jetbone • Kardinal Sin • Kino • Leather • Little Caesar • Lords Of Black • Maverick • Monument • Jizzy Pearl • Axel Rudi Pell • Perfect Plan • Praying Mantis • Riot V • Ross The Boss • Cate Rox • Salty Dogs • Shinedown • Spitefuel • Stepfather Fred • Stryper • Jari Tiura • Tomorrow’s Eve • Vega • Velvet Viper • Witchwood

Live

• Pretty Maids • Ram • Sainted Sinners • Toto

Hear It! CD

1 BLACKBERRY SMOKE – Run Away From It All

2 BONFIRE – Stand Or Fall

3 SPITEFUEL – Brick By Brick

4 ROSS THE BOSS – By Blood Sworn

5 GUS. G – Letting Go

6 JARI TIURA – London

7 TOMORROW’S EVE – Inner Sanctum

8 QFT – Aliens