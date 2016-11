Da wir in Kürze mit unserem Büro umziehen werden und so wenig wie möglich schleppen möchten, haben wir so gut wie alle Preise für die Restbestände an CDs drastisch reduziert.

Und zwar (fast) alles auf 1,00 Euro !!!

Seid also fix und sichert Euch ein paar Schnäppchen! Oder besorgt Euch hier schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke für Eure Liebsten!!

Viele Spaß beim Shoppen!

www.rock-it-shop.de

***Alles natürlich nur solange der Vorrat reicht***